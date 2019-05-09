شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9 - 5 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 9-5-2019.

إيقاف تداول 66 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 66 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. إيقاف تداول 66 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 66 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جهينة لصناعات الغذائية، ليسيكو مصر، القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، آسيك للتعدين-اسكوم، دايس للملابس الجاهزة، العامة لصناعة الورق-راكتا، القاهرة للدواجن، المصرية للأقمار الصناعية-نايل سات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العامة لمنتجات الخزف والصينى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الحديد والصلب المصرية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، القاهرة للزيوت والصابون.

كما تم إيقاف تداول؛ أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، آرابيا انفستمنتس هولدنج، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الإسماعيلية مصر للدواجن، الملتقى العربى للاستثمارات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، البنك المصرى الخليجى، مستشفى النزهة الدولى، العربية للمحابس، الصناعات الغذائية العربية-دومتى، عبور لاند للصناعات الغذائية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، المصرية للدواجن، المجموعة المصرية العقارية.

البورصة تربح 2.9 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.998 مليار جنيه. البورصة تربح 2.9 مليار جنيه ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 765.998 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 118 مليون ورقة مالية بقيمة 446.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.19% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.9%، والعرب على 6.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.75%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 6.1 مليون جنيه، 71 ألف جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، مليون جنيه، 4.9 مليون جنيه، 16.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 14060 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2116 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 17336 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 620 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 1579 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 77 شركات، ولم تتغير مستويات 40 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 5.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.74%

- حق الاكتتاب لشركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء-ايكون بسعر إغلاق 1.913 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.47%

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- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 11.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.67%

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بسعر إغلاق 11.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.52%

- الصناعات الغذائية العربية - دومتى بسعر إغلاق 11.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.90%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 41.020 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.98%

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 3.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%

- مستشفى النزهة الدولى بسعر إغلاق 44.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.66%

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 5.370 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.21%

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.55%