شكرا لقرائتكم خبر عن بلتون ترفع تقديراتها للقيمة العادلة "جى بى أوتو" إلى 7.60 جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع بنك الاستثمار بلتون، تقديراته من القيمة العادلة لسهم شركة جى بى أوتو بنسبة 13% لتصل إلى 7.60 جنيه للسهم، مبررة ذلك إلى رفع تقييمها لشركة جى بى كابيتال بنحو 46% ليصل إلى 5.40 جنيه للسهم، وخفض تقييمها لذراع السيارات وما يتعلق بها بنحو 27% ليصل إلى 2.20 جنيه للسهم.

وأوضح بلتون، فى تقرير بحثى، أنه رغم خفضها لتوقعات محفظة الأوراق المالية لشركة جى بى كابيتال بنحو 3%، إلا أنها أصبحت أكثر إيجابية بشأن الربحية، حيث رفع توقعاته لصافى هامش العائد بنحو 3.3 نقطة مئوية فى المتوسط ولصافى الدخل من الفوائد بنحو 30%، نتيجة استمرار نمو محفظة الأوراق المالية بنسبة 20% فى 2019 متوقع، 21% فى 2020، وبمتوسط 22.5% خلال فترة التوقعات، نتيجة لذلك، توقع نمو الأرباح من الأعمال الرئيسية بمعدل سنوى مركب 38% بين (2018-2022) بدعم من تسجيل صافى دخل متماسك من الفائدة، والذى نتوقع نموه بمعدل سنوى مركب 28% (2018-2022).

وفيما يتعلق بذراع السيارات وما يتعلق بها، خفض بلتون، توقعاته للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنحو 37% فى المتوسط، وذلك نظراً لخفض توقعاته لمتوسط هامش الربح بنحو 2.7 نقطة مع ارتفاع توقعات الإيرادات بنسبة 2%، كما توقع أن تقود أعمال الشركة فى العراق نمو ذراع السيارات وما يتعلق بها بدءً من 2019 وما بعد، كما توقع معدل نمو سنوى مركب للربحية قبل خصم الإهلاك والاستهلاك والفوائد والضرائب بنسبة 13% بين 2018-2022، وذلك بدعم من مبيعات سيارات الركوب والدراجات النارية والتوكتوك (العربات ثنائية وثلاثية العجلات) فى العراق بمعدل نمو سنوى مركب 29%.

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وأضاف أن التغيرات فى إدارة الشركة وتوسيع نطاق التوزيع والاستقرار فى العراق، سيمكن جى بى أوتو، من زيادة حجم أعمالها بنسبة 91% على أساس سنوى فى عام 2019 بدعم من مضاعفة مبيعات سيارات هيونداى لتتراوح بين 1.5-1.6 ألف سيارة شهرياً منذ بداية العام إلى جانب قفزة إيرادات الدراجات النارية والتوكتوك بنسبة 70% تقريبا بنحو 2000 وحدة شهرياً منذ بداية العام.

أما فى مصر، توقع بلتون، توسع أعمال شركة جى بى اوتو بمعدل سنوى مركب 17% بين 2018-2022، ولكن مع استقرار الإيرادات إلى حد كبير خلال عام 2019، نتيجة أولا تباطؤ المبيعات بسوق السيارات بنسبة زيادة 3% على أساس سنوى مقابل نسبة زيادة 47% فى 2018 بسبب حملة "خليها تصدى"، ثانياً تراجع الحصة السوقية لجى بى أوتو فى قطاع السيارات بنسبة 2.1 نقطة مئوية) بعد إزالة الرسوم الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ؛ ثالثا فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على التوكتوك فى مصر مع عدم تغير الإيرادات تقريباً فى 2019 مقابل ارتفاعها بنسبة 56% فى 2018)- ويقابل ذلك كله نمو كبير بنسبة 23% فى مبيعات الإطارات والعربات التجارية والقطاعات لمستحدثة لدى الشركة.

توقع أن يكون النمو السنوى المركب لمجمل الربح ذو وتيرة أبطأ قليلا عند 17% وأن يتراجع إجمالى الهوامش بنحو 80 نقطة أساس فى 2019، وذلك على الأغلب نتيجة أولا زيادة وزن قطاع الدراجات النارية منخفض الهوامش فى مبيعات القطاع بأكمله فى مصر؛ ثانيا خصومات سعرية للدراجات النارية والتوكتوك فى العراق لزيادة المبيعات، وتوقع أيضاً زيادة الأرباح من الأعمال الأساسية بمعدل سنوى مركب 70% بين 2018-2022، مع تحسن تغطية الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة.