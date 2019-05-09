شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "طاقة" تتراجع 95% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، المعلنة اليوم الخميس، عن تراجع الأرباح 95%خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 6 مليون درهم مقابل ربح بلغت 110 مليون درهم في الربع المقابل من 2018.

وأوضحت النتائج تراجع الإيرادات بنسبة 0.2% بالغا 4.33 مليار درهم بنفس الفترة مقابل 4.337 مليار درهم بالربع الأول من العام الماضي.

وحققت "طاقة" صافي أرباح بقيمة 431 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2018، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والسوائل النفطية، بالإضافة إلى مكاسب القيمة العادلة لأصول توليد الكهرباء التابعة لـ "طاقة" في الولايات المتحدة.