شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات ترفع أرباح "البابطين" 2.1% في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة البابطين للطاقة والاتصالات، المعلنة اليوم الخميس، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 19.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 19.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وارجعت الشركة ارتفاع الأرباح بالربع الأول من العام الجاري إلى زيادة الإيرادات الأخرى، وارتفع إجمالي المبيعات خلال الربع الأول 285.9 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 284.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

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وفي المُقابل تراجعت الأرباح التشغيلية إلى 6.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 28.9 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

ويأتي التراجع في الأرباح التشغيلية نتيجة لارتفاع مصاريف البيع والتوزيع ونفقات التمويل وانخفاض الايرادات الأخرى.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 69.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 147.2 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض المبيعات بنسبة 15.1% وانخفاض هامش الربح نتيجة المنافسة الناتجة عن الظروف الاقتصادية السائدة وتباطؤ تنفيذ المشاريع.