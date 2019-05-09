شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ دبي العالمية تستحوذ على مرفأ كندي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت موانئ دبي العالمي المدرجة بسوق ناسداك دبي عن اتفاقها على شراء مرفأ فريزر ساري دوكس الكندي من صندوق تابع لمجموعة ماكواري.

وقالت إن قيمة الصفقة تقل 2.5 % عن صافي قيمة أصول موانئ دبي في 31 ديسمبر كانون الأول 2018، وهو ما يقل عن 300 مليون دولار وفقا وكالة رويترز.

وسيجري الاستحواذ على المرفأ عبر شركة استثمار كندية تابعة لموانئ دبي يملك صندوق ودائع واستثمارات كيبيك 45 % بها.

وتوقع إغلاق الاتفاق في النصف الأول من العام الحالي. ويجري الاستحواذ على المرفأ من ماكواري انفراستراكتشر بارتنرز وهو صندوق يديره قسم البنية التحتيةوالأصول العقارية في ماكواري.

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وتشغل موانئ دبي التي تسيطر عليها حكومة الإمارة مرفأ حاويات في وسط فانكوفر وآخر في برنس روبرت.

ويضم المرفأ مرسى بطول 1200 متر وفناء على مساحة نحو 189 فدانا وفي 2018 ناول أكثر من مليون طن من الحبوب و250 ألف حاوية مكافئة قياس 20 قدما.

كانت موانئ دبي العالمية قد قالت الشهر الماضي إن أحجام مناولة الحاويات لديها انخفضت 0.6 % في محفظتها العالمية في 2018 مقارنة مع العام السابق.

وقالت المؤسسة في وقت سابق أنها قامت باستثمار نحو 3 مليارات دولار عام 2018 نحو (11 مليار درهم) في مشاريع استحواذ وتوسعة بمجالات متنوعة.