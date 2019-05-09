شكرا لقرائتكم خبر عن عقود الإنشاءات والنقل في دبي تتجاوز الـ 12 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أفاد رصد "ميد" للمشروعات الإقليمية أن إجمالي قيمة العقود التي جرى إرساؤها بقطاعي الإنشاءات والنقل بدبي خلال الفصل الأول من العام الجاري بلغ نحو 12.121 مليار درهم "3.3 مليارات دولار".

وأوضح الرصد أن من تلك العقود عقود بقيمة 3 مليارات دولار اكتمل تنفيذ إنشاءاتها بالفعل وجلبت أرباحاً تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار خلال الفصل نفسه، بحسب صحيفة البيان.

وبين الرصد أن من أهم هذه العقود عقد بناء الجزء الثاني من منظومة ممرات الشندغة، والذي فازت به شركة تشاينا ستيت كونستراكشن انجينيرنغ كوربوريشن "سي إس سي ئي سي" الصينية، وبلغت قيمته 710 ملايين درهم.

ولفت إلى أن من أهم تلك العقود عقد المرحلة الأخيرة من الأعمال الإنشائية في تحديث طريق العين السريع، والذي بلغت قيمته 712 مليون درهم، وفازت به شركة "مابا جونال" التركية.