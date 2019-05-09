شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اكتتاب المراكز العربية بالسوق السعودي ولمدة 24 ساعة فقط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انطلق اليوم اكتتاب شركة المراكز العربية للمساهمين الأفراد في أسهم الطرح الأولي لأسهم زيادة رأس مال الشركة، وتحويلها إلى مسا همة عامة.

وأعلنت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه تم تحديد سعر أسهم الطرح عند 26 ريالاً للسهم، أي عند الحد الأدني للهامش المقترح.

وأشارت الشركة إلى أن عملية اكتتاب الأفراد انطلقت من الدقيقة الأولى من فجر يوم الخميس 9 مايو 2019 أي بعد الساعة 12:00 من مساء الأربعاء بدقيقة وستستمر لمدة 24 ساعة فقط (حتى الساعة 11:59 من مساء الخميس).

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وسيكون الاكتتاب متاحا من خلال البنوك المستلمة وهي مجموعة سامبا المالية والبنك الأهلي التجاري وذلك عبر كافة قنواتهما الإلكترونية؛ بما في ذلك الخدمات البنكية عبر الإنترنت، والهاتف المصرفي، وأجهزة الصراف الآلي.

وبناء على تحديد سعر الطرح بمبلغ 26 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، فستبلغ القيمة السوقية للشركة 12.4 مليار ريال.

وكانت الشركة قد أوضحت أن الـ 95 مليون سهم المطروحة لمجمل عملية الاكتتاب، تشمل 65 مليون سهم حالي و30 مليون سهم جديد سيتم إصدارها من قبل الشركة عن طريق زيادة رأس المال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في أبريل الماضي على طلب شركة المراكز العربية طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام.