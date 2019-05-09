- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح"أورينت للتأمين" تنمو 8% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أورينت للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي، عن نمو أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.
وأفادت الشركة، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 166 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153 مليون درهم في الربع المقابل من 2018، بحسب صحيفة الخليج.
وارتفعت الأقساط المكتتبة من 1.2 مليار درهم إلى 1.3 مليار درهم بنمو 8%.
وارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى 7.6 مليار درهم مقابل 7 مليارات درهم حتى نهاية العام الماضي 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر أرباح"أورينت للتأمين" تنمو 8% بالربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.