شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح"أورينت للتأمين" تنمو 8% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة أورينت للتأمين المدرجة بسوق دبي المالي، عن نمو أرباحها بنسبة 8% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 166 مليون درهم مقابل خسائر بلغت 153 مليون درهم في الربع المقابل من 2018، بحسب صحيفة الخليج.

وارتفعت الأقساط المكتتبة من 1.2 مليار درهم إلى 1.3 مليار درهم بنمو 8%.

وارتفع إجمالي موجودات الشركة إلى 7.6 مليار درهم مقابل 7 مليارات درهم حتى نهاية العام الماضي 2018.