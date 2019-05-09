شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر القطاع الخاص بدبي يقفز لأعلى مستوياته منذ 2015 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد بإمارة دبي عن ارتفاعه من 57.6 نقطة في شهر مارس الماضي إلى 57.9 نقطة في شهر أبريل 2019 "وهو أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2015".

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن التحسن بالمؤشر يؤكد تحسن الأحوال التجارية العامة باقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي بأسرع معدل في أكثر من أربع سنوات في شهر أبريل.

وعكس هذا بالأساس توجه الأعمال الجديدة، حيث لم يتغير معدل التوظيف بشكل كبير خلال الشهر.

وذكر البيان أن الأوضاع التجارية في قطاع الجملة والتجزئة قد تحسنت بوتيرة قياسية على مستوى السلسلة، متأثرة جزئياً بالتخفيضات الحادة في الأسعار وبالأنشطة الترويجية.

وعلى مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ككل، هبطت أسعار المنتجات والخدمات للشهر الثاني عشر على التوالي.

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وكشفت بيانات شهر أبريل للقطاعات الأساسية الثلاثة عن تحسنٍ قياسي في الأوضاع التجارية في شركات الجملة والتجزئة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للقطاع إلى 60.1 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدايته في شهر مارس 2015.

وسجل قطاع السفر والسياحة ثاني أعلى معدلاته القياسية (58.8 نقطة، أقل من ذروة شهر مارس التي كانت 59.8 نقطة)، في حين تحسنت قراءة قطاع الإنشاءات إلى 53.4 نقطة.

وتشمل الدراسة اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مع بيانات قطاعية إضافية منشورة بخصوص قطاعات السياحة والسفر، والجملة والتجزئة، والإنشاءات.

يشار إلى أن مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمراقبة حركة الاقتصاد الإماراتي كان قد كشف منذ أيام عن ارتفاعه من 57.6 نقطة في شهر أبريل الماضي إلى 55.7 نقطة في شهر مارس 2019.