شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الإيرادات وتراجع المخصصات يرفعان أرباح بنوك دبي الفصلية 17% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع صافي الأرباح المجمعة للبنوك المدرجة بسوق دبي المالي بنسبة 17% خلال الربع الأول من العام 2019 مدعوماً بزيادة الإيرادات التشغيلية وتراجع المخصصات لغالبية هذه البنوك.

وبلغت أرباح تلك البنوك خلال الفترة من العام الجاري 5.51 مليار درهم مقارنة مع أرباح قدرها 4.69 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام.

وساهم بنك الإمارات دبي الوطني بالنسبة الأكبر من الأرباح المجمعة لقطاع البنوك بنهاية الربع الأول 2019 بعدما بلغت أرباحه 2.74 مليار درهم وبنسبة مساهمة بلغت نحو 50%.

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تلاه بنك دبي الإسلامي بنسبة 24% محققاً أرباحاً قدرها 1.34 مليار درهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء "مصرف عجمان" بالمرتبة الثالثة بنمو 26% وذلك نتيجة زيادة مجموع الإيرادات التشغيلية بنحو 26% تلاه "بنك دبي التجاري" بنسبة 22% نتيجة ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 18%.

وارتفعت موجودات البنوك المجمعة المدرجة في سوق دبي المالي إلى 1.058 تريليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة 10% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2018 .

وارتفعت ودائع العملاء 7% لتصل إلى 718 مليار درهم وكذلك القروض بنسبة 8% لتصل إلى 660.2 مليار درهم في نفس فترة الرصد.