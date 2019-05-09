صندوق النقد الدولي: الخلاف التجاري الصيني الأمريكي يهدد النمو العالمي

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

اعتبر صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين “في حال طال أمده” يشكل تهديدًا للنمو العالمي.

Advertisements

وقال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد الدولي: “نأمل في أن يتم التوصل الى حل سريع خلال هذه المحادثات التي تبدأها الولايات المتحدة والصين الخميس في واشنطن”.

وأضاف: “الجميع خاسرون في حال طال أمد هذا الخلاف”.

ويحذر صندوق النقد الدولي، منذ أشهر من أن خلافًا دائمًا بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قد يضر بالنمو العالمي.