الان تتابع صندوق النقد الدولي: الخلاف التجاري الصيني الأمريكي يهدد النمو العالمي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
اعتبر صندوق النقد الدولي، الخميس، أن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين “في حال طال أمده” يشكل تهديدًا للنمو العالمي.
وقال جيري رايس الناطق باسم صندوق النقد الدولي: “نأمل في أن يتم التوصل الى حل سريع خلال هذه المحادثات التي تبدأها الولايات المتحدة والصين الخميس في واشنطن”.
وأضاف: “الجميع خاسرون في حال طال أمد هذا الخلاف”.
ويحذر صندوق النقد الدولي، منذ أشهر من أن خلافًا دائمًا بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قد يضر بالنمو العالمي.
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