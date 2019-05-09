36 جولة ميدانية لمشاريع البيع على الخارطة خلال أبريل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذت الفرق الهندسية لبرنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» خلال أبريل الماضي 36 زيارة ميدانية للمشاريع السكنية التي يشرف عليها البرنامج، ليصل عدد المشاريع التي زارتها الفرق الهندسية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 82 مشروعا، ستوفر بعد اكتمال أعمال البناء فيها ما يزيد على 49 ألف وحدة سكنية.

وأوضح برنامج البيع والتأجير على الخارطة «وافي» أمس أن المشاريع التي شملتها الزيارات الميدانية تتوزع في عدد من مدن المملكة، وتتنوع في وحداتها السكنية وتصنيفها، حيث تشمل 24 مشروعا من المشاريع التابعة لبرنامج «سكني» والتي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، و12 مشروعا للقطاع الخاص، مؤكدا أن الفرق الهندسية تراقب من خلال الجولات الميدانية الدورية نسب الإنجاز في المشروعات وجودة تنفيذها، ومطابقة التقارير التي يقدمها الاستشاري الهندسي حول المشروع وآلية سير تنفيذه بالطريقة التي لا تخل بالعقود المبرمة بين المطور والمشترين.

ضمان الحقوق

وذكر أن اشتراطات «وافي» تتضمن وجود استشاري هندسي ومحاسب قانوني لكل مشروع، وذلك لضمان حقوق المشترين والتزامات المطورين العقاريين، حيث يجري عن طريق المتابعة الميدانية خلال مراحل تطوير المشروع التحقق من نسب الإنجاز التي يقدمها الاستشاري الهندسي في تقاريره الدورية عن المشروع، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان تعمل على تأهيل المكاتب الهندسية للإشراف على مشاريع البيع على الخارطة من خلال عدد من الاشتراطات، منها خبرات المكتب لآخر عشر سنوات في مجال تصميم المباني، والإشراف على المشاريع، والتصميم والتنفيذ لمشاريع البنية التحتية، وبيان يوضح فيه الكادر الهندسي الذي يعمل على المشروع والجهات المؤهل لديها المكتب، إضافة إلى عقد عدد من الدورات المتخصصة التي لا يتم التأهيل إلا بعد اجتيازها.

تسلم 8 مشروعات

وأشار إلى أن الإدارة الهندسية تسلمت خلال الشهر الماضي ثلاثة مشروعات بشكل مبدئي، ليصبح إجمالي المشروعات المستلمة خلال العام الحالي ثمانية مشروعات حتى الآن، إذ يجري التسلم الهندسي الأولي بعد التأكد من استيفاء المشاريع لكافة المتطلبات والإجراءات النظامية اللازمة، تمهيدا لتسليم الوحدات السكنية المباعة للمشترين.

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وحول التقارير الهندسية بين البرنامج أن الإدارة الهندسية لـ «وافي» قامت بمراجعة وتدقيق أكثر من 150 تقريرا خلال الربع الأول من العام الحالي لمشاريع تتجاوز قيمتها 8 مليارات ريال.

جولات الفرق الهندسية لـ «وافي»

زيارة 36 مشروعا خلال أبريل

24 مشروعا تابعة لـ »سكني«

12مشروعا للقطاع الخاص

زيارة 82 مشروعا خلال الربع الأول

إجمالي الوحدات المتاحة 49260 وحدة سكنية

شروط إشراف المكاتب الهندسية