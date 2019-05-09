شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط 10 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 10 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% خاسرا عدد 49.91 نقطة ليغلق عند مستوى 5803.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.98% خاسراً 62.28 نقطة ليغلق عند مستوى 6303.15 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.51% خاسراً 24.66 نقطة ليغلق عند مستوى 4831.20 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 129.7 مليون سهم بقيمة 31 مليون دينار كويتى عبر 5978 صفقة.

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وتراجعت 10 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.19%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.10%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.15%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.13%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.75%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.58%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.55،%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.94%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.03%.

وجاء سهم "يوباك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه مواشى بنسبة 9.94%، ثم الإعادة بنسبة 9.85%، فيما تصدر سهم "كميفك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10.34% ثم المدينة بنسبة 10.29%، ثم العيد بنسبة 8.71%