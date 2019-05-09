الان تتابع البنك المركزي التركي يعلق مزادات الريبو لآجل أسبوع في ظل تراجع العملة المحلية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
علق البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، مزادات الريبو لآجل أسبوع لفترة غير محددة، وذلك عقب أن تراجعت العملة المحلية الليرة لأدنى مستوى لها أمام الدولار خلال ثمانية أشهر.
وقال البنك على موقعه الإلكتروني: “في ظل التطورات بالأسواق المالية، فقد تقرر وقف مزادات الريبو لآجل أسبوع لفترة من الوقت”.
وتراجعت الليرة، اليوم، أمام الدولار لتسجل 6.24، لتصل بذلك أدنى مستوى لها منذ سبتمبر الماضي، وانتعشت الليرة بصورة طفيفة لتسجل 6.22 ليرة أمام الدولار بعد صدرو بيان البنك المركزي.
وسوف يؤدي قرار البنك لارتفاع تكاليف الاقتراض للبنوك في تركيا.
ويحاول البنك المركزي وقف تراجع الليرة بصورة أكبر من خلال تقييد مبالغ الليرة التي يمكن أن تشتريها البنوك.
ويواجه البنوك ضغوطا من أجل رفع معدل الفائدة، إلا أنه مع ذلك أبقى على معدلات الإقراض عند 24 %. ومن المقرر أن يعقد مجلس السياسة النقدية للبنك اجتماعه المقبل في 12 يونيو المقبل.
يشار إلى أن الريبو يعرف باسم اتفاق إعادة الشراء، وهو السعر الذي يستخدمه البنك المركزي في إعادة شراء الأوراق المالية الحكومية من البنوك التجارية للسيطرة على المعروض النقدي.
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