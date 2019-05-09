موديز: إصدار السندات الخضراء يزيد إلى 47.2 مليار دولار في الربع الأول

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قالت موديز في تقرير، اليوم الخميس، إن إصدار السندات الخضراء بلغ 47.2 مليار دولار على مستوى العالم في الربع الأول من العام الحالي، في رقم قياسي جديد للربع الأول وبزيادة 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

يعني هذا أن السوق تتجه صوب تحقيق توقعات موديز لإصدارات قيمتها 200 مليار دولار في العام الحالي.

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والسندات الخضراء هي من أدوات الدخل الثابت وتستخدم لجمع التمويل للمشروعات ذات المنفعة البيئية.

وقال التقرير، إن الزيادة تحققت رغم انخفاض بنسبة 3.2% في إصدارات السندات عموما بالربع الأول.

وأضاف التقرير، أن السندات الخضراء لا تشكل سوى 2.5% من سوق السندات العالمية لكن من المتوقع أن تواصل تعزيز حصتها.