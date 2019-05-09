الان تتابع النفط يستقر مع توازن اثر الحرب التجارية مع انخفاض المخزون والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت أسعار النفط، اليوم الخميس، حيث وازن النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين ضغوط انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وألقت التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم بظلالها على توقعات النمو العالمي الذي يؤثر على توقعات طلب النفط، وتضررت أسواق الأسهم العالمية.

وبحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.39 دولار للبرميل بارتفاع سنتين عن آخر تسوية لكنها ما زالت تتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية لها على التوالي. وكانت تراجعت إلى 69.57 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 دولارا للبرميل بانخفاض 12 سنتًا، لتعوض بذلك بعض خسائرها السابقة.

وأغلق غرب تكساس الوسيط مرتفعا 1.2%، أمس الأربعاء، بينما صعد برنت 0.7%.

وقال بيارني شيلدروب، كبير محللي أسواق السلع الأولية في بنك اس.إي.بي السويدي “النفط يقتفي أثر تحركات الأسهم، لكن العوامل الأساسية تظل قوية بالنسبة للنفط.. المشاكل على صعيد المعروض أكبر من تلك النابعة من مخاوف نمو الطلب”.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، إن الصين “خرقت الاتفاق” في المحادثات التجارية وإنها ستواجه رسوما قاسية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز النفاذ غدا الجمعة، أثناء زيارة ليو خه نائب رئيس الوزراء الصيني إلى واشنطن.

وقال آي.ان.جي في مذكرة “تعرضت سوق النفط لضغط متجدد هذا الصباح، مع تلاشي الأمل في اتفاق تجارة صيني أمريكي”.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من مؤشرات على شح الإمدادات العالمية على خلفية تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 30% لكل منهما منذ بداية العام الحالي.

ويكبح انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية أيضا تراجعات أسعار الخام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو.