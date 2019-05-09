شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة دبى بختام التعاملات بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.48% خاسراً 40.26 نقطة ليغلق عند مستوى 2672.61 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 89.2 مليون سهم محققة ما قيمته 122.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2048 صفقة لـ32 سهما، وارتفعت 6 أسهم، فيما انخفض 21 سهماً، واستقرت 5 أسهم .

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وتراجعت 6 قطاعات على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.88%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.45%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.39%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.60%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم بنك المشرق بنسبة 5.26%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.75%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 9.95%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 8.13%.