شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 9-5-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الخميس 9 مايو 2019 بقيمة جنيهين فى أسواق الصاغة، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 613 جنيها للجرام. وانخفض سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم من 1289 دولار إلى 1283 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل طفيف. وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 21 سجل اليوم 613 جنيها للجرام عيار 18 سجل اليوم 525 جنيه للجرام Advertisements عيار 24 سجل اليوم 701 جنيه للجرم الجنيه الذهب 4904 جنيها أوقية الذهب 1283 دولارا يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب اليوم الخميس 9-5-2019 فى مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.