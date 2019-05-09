20.3 مليون ريال سعودي صافي أرباح "الأندلس العقارية" خلال الربع الأول من 2019

الرياض - الخليج 365 :

أعلنت شركة "الأندلس العقارية" (المُدرجة في سوق "تداول" تحت الرمز: 4320)، الشركة العقارية السعودية الرائدة في مجال استثمار وتطوير وتشغيل العقارات المُدرة للدخل في جميع أنحاء المملكة، اليوم عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019.

ظلّت إيرادات الشركة ثابتةً نسبيًا عند 40 مليون ريال سعودي خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنةً مع الإيرادات المُسجّلة خلال الربع الأول من عام 2018، والبالغة 40.8 مليون ريال سعودي. ويُعزى هذا الانخفاض الطفيف في حجم الإيرادات إلى تراجع نسبة الإشغال بشكل ضئيل في فندق "ستايبريدج" في جدة، وهو أحد أصول الشركة في قطاع الضيافة.

وبلغ إجمالي الأرباح 23.6 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 4.8٪ عن إجمالي الأرباح المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، والبالغ 24.8 مليون ريال سعودي، وقد جاء نتيجة ارتفاع رسوم التشغيل وتكاليف المرافق المرتبطة بأعمال ردهة المطاعم في الأندلس مول.

وسجّلت الشركة نموًا ضئيلًا في الأرباح التشغيلية إلى 29.1 مليون ريال سعودي من 28.9 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2018. ويعود الفضل في هذا النمو إلى النهج الحكيم والمسؤول الذي اتبعته الشركة في إدارة المصاريف إلى جانب الزيادات المحققة في الإيرادات الأخرى. واستقرّ صافي ربح الشركة العائد للمساهمين عند 20.3 مليون ريال سعودي مقارنةً بـ 20.5 مليون ريال سعودي خلال الفترة نفسها من عام 2018.

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وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للربع الأول من 2019، قال السيد فواز بن حويل، المدير المالي التنفيذي لشركة الأندلس العقارية: "يُسعدنا أننا تمكّنا من الحفاظ على ثبات مستويات أرباحنا التشغيلية بالمقارنة مع المستويات المسجلة خلال العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن الانخفاض الطفيف في صافي ربح الشركة العائد للمساهمين يُعزى إلى الآثار الأولية لتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 حول عقود الإيجار. حيث أن تنفيذ هذا المعيار الجديد يؤثر سلبًا على الدخل المعلن للشركات بصورة نسبية وتحديدًا في الفترات الأولى لعقود الايجار من خلال اثبات مصروف فوائد الالتزامات عن عقود الايجار".

أما فيما يتعلق بالعمليات التشغيلية، فقد افتُتِح مركز "المروة سنتر" وهو أحدث مركز تجاري للشركة في جدة في مارس 2019. وتبلغ المساحة الإجمالية القابلة للتأجير في المركز نحو 10 آلاف متر مربع ووصلت نسبة الإشغال إلى 65٪ حالياً. ويضمّ المركز التجاري الجديد متجر هايبر ماركت واحدًا و31 متجرًا متنوعًا تم اختيارها بعناية وتخطيطٍ مسبق. ويُعد "المروة سنتر" مشروعًا مشتركًا بين "الأندلس العقارية" و"الراجحي وأولاده للاستثمار".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الأندلس العقارية السيد هذال العتيبي: "يسعدني الأداء المالي الذي حققناه في ظلّ التحديثات التي تجريها الشركة لمحفظة أصولها العقارية وخاصة في قطاع التجزئة. كما أنّ افتتاح المروة سنتر سيعزز إيراداتنا ومبيعاتنا، وسيعكس التزامنا الراسخ بإنشاء وجهات عصرية متميزة تجذب الزائرين وتحقق لهم أفضل التجارب."