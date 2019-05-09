انطلاق أعمال تشييد مبني جديد متعدد الطوابق يضم مواقف سيارات ومرافق متنوعة في غرفة دبي

دبي - الخليج 365 : أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن بدء أعمال تشييد مبنى متعدد الطوابق يضم مواقف للسيارات بالإضافة إلى العديد من المرافق المتنوعة كالمكاتب والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية بالإضافة إلى صالة ألعاب رياضية، حيث يعد المبنى الجديد استكمالاً لمقر الغرفة الرئيسي في ديرة. ويتوقع إتمام أعمال التشييد والإنشاء في غضون عامين، وسيتم خلال هذا الفترة توفير مواقف خاصة للموظفين والمتعاملين الزائرين.

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