"دبي لصناعات الطيران" تكشف عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2019

دبي - الخليج 365 : أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2019. وتشمل النتائج: إجمالي العائدات: 360.0 مليون دولار أمريكي، (الربع الأول 2018: 352.4 مليون دولار أمريكي)

الربح: 99.0 مليون دولار أمريكي، (الربع الأول 2018: 96.0 مليون دولار أمريكي)

هامش الربح قبل الضرائب: 30٪ (الربع الأول 2018: 31%)

صافي الدين إلى حقوق المساهمين: 2.56 مرة، (نهاية 2018: 2.57 مرة)

الديون غير المضمونة كنسبة مئوية من إجمالي الدين: 54٪ (نهاية 2018: 46٪)

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