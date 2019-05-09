افتتاح استوديو شوبا العقارية العالمي الجديد في المملكة المتحدة

دبي - الخليج 365 :

افتتحت "شوبا العقارية"، شركة تطوير العقارات الفاخرة والملتزمة بتجديد مفاهيم الحياة في المجمّعات السكنية المستدامة، مكتبها الرئيسي في ماي فير، بارك لين 92 في العاصمة البريطانية لندن، خلال حفل إطلاق ناجح استضافه بي إن سي مينون، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة "شوبا العقارية".

واستقبل "استديو شوبا العالمي" عند انطلاقته في 1 مايو، أكثر من 220 ضيفاً من كبار الشخصيات، مع تحويل الاستوديو إلى مكتب مخصص للمبيعات والتسويق يعرض العلامة التجارية لـ "شوبا العقارية" ومشروعها الرائد "شوبا هارتلاند"، المجمّع السكني الفاخر والمتكامل في قلب مدينة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي.

واشتملت فئات الحضور على ممثلين عن العلامات التجارية الفاخرة ومطوّري المشاريع العقارية، ومجتمع ماي فير المحلي. واستضاف بي إن سي مينون و"ماي فير تايمز" الفعالية الرسمية لإطلاق المكتب، والتي أتاحت للضيوف أيضاً فرصة للقاء كبار الموظفين، بمن فيهم رئيس الشركة جوسنا هدغي ، والرئيس التنفيذي للتسويق تيرثانكار جانجولي.

وأطلق ستوديو شوبا العالمي على مساحة 4,800 قدم مربعة لتحقيق 4 أهداف استراتيجية تشمل عرض العلامة التجارية "شوبا العقارية" للمساكن الفاخرة أمام جمهور المملكة المتحدة المحلي والزوار الدوليين القادمين إلى لندن، وتعريف العملاء وجهات الاتصال بفريق الموظفين المخصصين في لندن، وتسهيل إقامة تحالفات العلامة التجارية ومشاريعها المشتركة مع العلامات التجارية الفاخرة في لندن، وشركاء الأعمال العقارية، كما يساعد إنشاء مكتب رئيسي في العاصمة البريطانية لندن على تحقيق خطة "شوبا العقارية" بعيدة المدى، والرامية لضمان إدراجها في بورصة لندن، ودخول السوق العقارية في المملكة المتحدة.

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وبهذه المناسبة، قال بي إن سي مينون: "يسعدنا افتتاح استوديو شوبا العالمي رسمياً في بارك لين الشهيرة في لندن، حيث نعتبر ماي فير عنواننا المفضل لكونها الوجهة الفاخرة الأولى لعلامتنا التجارية. كما يسعدنا انضمام كثير من الضيوف في مجتمع ماي فير إلينا للاحتفال بافتتاح مكتبنا الجديد".

وفي معرض تعليقه على افتتاح الاستوديو، قال تيرثانكار جانجولي: "يُشكل افتتاح استوديو شوبا العالمي نجاحاً كبيراً لنا، وشهادة على مكانته الرمزية ومعاييره العالية. ومن منطلق كوننا علامة تجارية فاخرة، نفخر بأن يكون الاستوديو الجديد ممثلاً حقيقياً لمنتجاتنا في قلب لندن وعلى الساحة الدولية. وسيتمكن الضيوف من الاطلاع عن نموذجنا الحديث لمشروع "شوبا هارتلاند"، ومفاهيم شوبا العقارية وقيمها الأساسية، ومعرفة المزيد عن المنتجات الاستثنائية التي نقدمها".

ويقع استوديو شوبا العالمي الجديد على أرضية ثنائية المستوى من طابقي ميزانين وأرضي، ويجمع تحت سقفه أحدث ما توصلت إليه فنون التسويق والنماذج المصغرة والديكورات الداخلية الفاخرة، ليأخذ الزائرين في جولة عبر تاريخ "شوبا العقارية"، ويعرض مشروع "شوبا هارتلاند" بأسلوب يوضح المعايير الفاخرة والجودة الحصرية التي تتميز بها وحداته السكنية. كما يضم الاستوديو مكتباً جديداً للمؤسس بي إن سي مينون وكبار فريق العمل، إلى جانب فريق عمل المبيعات والتسويق وخدمة العملاء في لندن.