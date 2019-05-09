الان تتابع أسعار النفط تهبط في ظل مخاوف بشأن نزاع تجاري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة -الخليج 365:

هبطت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل مخاوف بشأن تصاعد معركة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعلى الرغم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل مفاجئ.

وبحلول الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 69.91 دولار للبرميل منخفضة 46 سنتا أو 0.7 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة. وتراجعت عقود برنت في وقت سابق ما يزيد عن واحد بالمئة.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61.76 دولار للبرميل متراجعة 36 سنتا أو 0.6 بالمئة بعد أن انخفضت أيضا ما يزيد عن واحد بالمئة في وقت سابق.

وتضغط الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على أسعار النفط منذ بداية الأسبوع الجاري في الوقت الذي يتسبب فيه تصاعد التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم في ضبابية آفاق الاقتصاد العالمي.

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وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء إن الصين “خرقت الاتفاق” في المحادثات التجارية وإنها ستواجه رسوما قاسية

إذا لم يتم التواصل إلى اتفاق.

ومن المقرر أن تدخل زيادة الرسوم الجمركية حيز النفاذ غدا الجمعة، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إلى واشنطن

التي تمتد ليومين اعتبارا من اليوم الخميس.

وتلقت أسعار النفط بعض الدعم من مؤشرات على شح الإمدادات العالمية على خلفية تخفيضات الإنتاج التي تنفذها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا.

وارتفع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد عن 30 بالمئة لكل منهما منذ بداية العام الحالي.

ويكبح انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الأمريكية أيضا تراجعات أسعار الخام. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس

الأربعاء إن مخزونات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار أربعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو أيار.