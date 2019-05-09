البحرين تتلقى 2.3 مليار دولار أول دفعة من دعم المملكة والإمارات والكويت

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ذكر بيان من حكومة البحرين، الأربعاء، أن البحرين تلقت 2.3 مليار دولار في 2018 وتتوقع تلقي 2.28 مليار دولار أخرى في 2019 بموجب الاتفاق مع حلفائها الخليجيين.

Advertisements

وأظهر البيان أن عجز الموازنة سينخفض من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 إلى 3.4% في 2019، ثم إلى 2.1% في 2020.

وأضاف أن البحرين ستتلقى مدفوعات أخرى بقيمة 1.76 مليار دولار في 2020، و1.85 مليار في 2021، و1.42 مليار في 2022، و650 مليونا في 2023.

كانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت اتفقت العام الماضي على تقديم 10 مليارات دولار إلى البحرين لدعم احتياجاتها التمويلية، في الوقت الذي تعكف فيه على تنفيذ برنامج مالي يهدف إلى القضاء على عجز ميزانيتها بحلول 2022.