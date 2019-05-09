الان تتابع رويترز: “المراكز العربية” السعودية تجمع 747 مليون دولار بعد تسعير طرحها الأولي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أظهرت وثيقة للمراكز العربية أن شركة إدارة مراكز التسوق السعودية بصدد جمع نحو 2.8 مليار ريال (747 مليون دولار) بعدما سعرت طرحها العام الأولى عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي.
ومن شأن ذلك أن يجعله واحدا من أكبر الطروح العامة الأولية في المملكة العربية السعودية منذ جمع البنك الأهلي التجاري ستة مليارات دولار في 2014، والسعودية للخدمات الأرضية 752 مليون دولار في 2015، حسبما أظهرت بيانات رفينيتيف.
وأظهرت الوثيقة أن الشركة سعرت طرحها العام الأولي عند 26 ريالا للسهم، مؤكدة ما أوردته رويترز في وقت سابق، ومقارنة مع نطاق السعر الاسترشادي من 26 إلى 33 ريالا للسهم لبيع 95 مليون سهم، وفقا لرويترز.
وتخطط الشركة أيضا لممارسة خيار زيادة حجم الصفقة من 2.47 مليار ريال إلى 2.8 مليار ريال، وهو ما يعادل حصة قدرها 22.7%.
وقالت الوثيقة إن عملية بناء دفتر أوامر اكتتاب استقطبت طلبات بنحو 3.1 مليار ريال من صناديق عامة وخاصة ومستثمرين دوليين ومؤسسات أخرى. وطرح المراكز العربية، التي تملك فيها مجموعة فواز الحكير حصة أغلبية، سيكون الأول في المملكة بموجب قاعدة تسمح ببيع الأوراق المالية بالأساس إلى مشترين مؤهلين من المؤسسات في الولايات المتحدة.
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