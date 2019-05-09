الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوى إلى 12.5% خلال شهر أبريل الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نشرة الأرقام القياسية لأسعار السلع الاستهلاكية الصادرة عن جهاز الإحصاء اليوم الخميس، تراجع معدل التضخم السنوى لشهر أبريل 2019، إلى 12.5%، مقابل 12.9% خلال الشهر المماثل من عام 2018.
وكان قد سجل 13.8% على الأساس السنوى فى مارس 2019.
وأظهرت بيانات النشرة، التى أعلنها الجهاز صباح اليوم، أن الرقم القياسي العام لأسعار السلع الاستهلاكية، بلغ على مستوى الجمهورية 308.1 نقطة خلال شهر أبريل الماضى، مسجلا ارتفاعا قدره 0.4% عن شهر مارس السابق له.
وبحسب جهاز الإحصاء، ترجع أسباب الارتفاع الطفيف فى معدل التضخم الشهرى لشهر أبريل 2019 إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.9%)، ومجمـوعة الاسماك والمأكولات البحرية بنسـبة (5.6%), ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.3%)، ومجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (4.5%).
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