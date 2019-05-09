شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم الخميس 9-5-2019 وتباين العملة بين البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الريال السعودى فى المعاملات المصرفية للبنوك اليوم الخميس الموافق 9-5-2019، مسجلا فروقا من بنك لآخر، حيث بلغ سعر الريال السعودى 4.55 جنيه للشراء، و4.58 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، فيما سجل السعر 4.49 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع فى تعاملات بنك البركة.

ورغم تباين سعر الريال السعودى بين البنوك وبعضها، إلا أن تلك الأسعار تشكل استقرارا عند أسعار إغلاق أمس التى سجلها كل بنك على حدى فى معاملاته على العملة السعودية، وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، ننشر سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، والذى جاء كما يلى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.55 جنيه للشراء

4.59 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.55 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.55 جنيه للشراء

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4.58 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.49 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.52 جنيه للشراء

4.58 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.53 جنيه للشراء

4.57 جنيه للبيع