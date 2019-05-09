شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 9-5-2019 والانخفاض يسيطر على معظم التعاملات المصرفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر الدولار الأمريكى فى المعاملات المصرفية للبنوك، خلال التعاملات الصباحية لليوم الخميس الموافق 9-5-2019، مسجلا فروقا من بنك لآخر، ولكن، وسط هذا التباين سيطر الانخفاض فى سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى على معظم التعاملات، ليتراجع سعر الدولار فى عدد كبير من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس.

وجاء البنك الأهلى المصرى، فى مقدمة البنوك التى تراجع سعر الدولار الأمريكى فى تعاملاتها اليوم، ليسجل السعر به، 17.08 جنيه للشراء، و 17.18 جنيه للبيع، ورغم ارتفاعه فى بنك التعمير والإسكان عن البنك الأهلى، بالغا 17.11 جنيه للشراء، و17.21 جنيه للبيع، إلا أن هذا السعر يعد متراجعا مقارنة بختام معاملات بنك "التعمير" على العملة الأمريكية أمس.

وسجل أعلى سعر للدولار الأمريكى فى السوق المصرفى اليوم، 17.12 جنيه للشراء، و 17.22 جنيه للبيع، وهو السعر الذى سجلته معاملات عدد من البنوك، أبرزها بنك البركة وأبو ظبى الإسلامى والاستثمار العربى، فى حين جاء أقل سعر للعملة الأمريكية فى السوق المصرى، بالغاً 17.07 جنيه للشراء، و 17.17 جنيه للبيع، والذى سجله بنك الإمارات الوطنى.

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم الخميس، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.09 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع