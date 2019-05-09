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شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم على اثر ثبات مستوى الدعم 70.00 ، جاء ارتفاع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) في آخر جلساته ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.99% بما يعادل 0.70 نقطة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 70.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 73.40 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 70.00 ومستوى المقاومة 73.40 .
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