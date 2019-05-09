شكرا لقرائتكم خبر عن وطنية يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الشركة الوطنية العقارية (NRE) بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط ، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.12% بما يعادل 0.10 نقطة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 85.00 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 75.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 77.10 ومستوى المقاومة 85.00 .