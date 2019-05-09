شكرا لقرائتكم خبر عن العربى الوطني لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم العربي الوطني (1080) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 26.35 ، ليرتد منه انخفاضاً ليمحو جميع مكاسبه ، ويغلق على عدم تغيير ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ من قاعدة قد تساعده على الارتفاع والتعافي من جديد ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير ، مع تواصل الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط استقراره أعلى مستوى 26.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 28.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.00 .