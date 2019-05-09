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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم البلاد (1140) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب زخماً إيجابياً ليرتفع من جديد ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.80% بما يعادل -0.20 ريال ، ليستند بذلك إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط عودة استقراره أعلى مستوى 25.03 ، ليستهدف مستوى المقاومة 27.75 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 23.99 ومستوى المقاومة 25.50 .
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