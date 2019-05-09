شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المجموعة السعودية (2250) الارتفاع في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب استند خلالها لمستوى الدعم 25.77 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 30.10 إلى 21.44) ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 0.20 ريال .

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ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة عند 28.25 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة ثبات الدعم 25.77 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.55 .