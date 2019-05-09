- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة السعودية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم المجموعة السعودية (2250) الارتفاع في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب استند خلالها لمستوى الدعم 25.77 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 30.10 إلى 21.44) ، بالتزامن مع استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.77% بما يعادل 0.20 ريال .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة عند 28.25 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية ، طيلة ثبات الدعم 25.77 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 27.55 .
كانت هذه تفاصيل خبر المجموعة السعودية يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 09-05-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.