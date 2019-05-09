إسمنت الجوف يستند لدعم مهم – تحليل صباحي – 09-05-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم إسمنت الجوف (3091) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليستند إلى مستوى الدعم المهم 8.20 ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.67% بما يعادل -0.14 ريال ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 8.20 ، ليستهدف مستوى المقاومة 9.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.00 ومستوى المقاومة 8.60 .

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