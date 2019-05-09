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شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير تسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التعمير (4150) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك بعد كسره لخط اتجاه رئيسي صاعد في وقت سابق على المدى القصير ، لتسيطر عليه موجة تصحيحية هابطة ، مسجلاً خسائر جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.67% بما يعادل -0.10 ريال ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 15.80 ، ليستهدف مستوى الدعم 14.31 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.31 ومستوى المقاومة 15.26 .
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