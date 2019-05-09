شكرا لقرائتكم خبر عن كيمانول يقترب من دعم محوري - تحليل صباحي – 09-05-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيمانول (2001) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، وتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، رغم وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.95% بما يعادل -0.18 ريال .

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ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 8.90 ، طيلة ثبات المقاومة 9.40 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.90 ومستوى المقاومة 9.40 .