شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الأسترالى يقع فى خطأ هجائى على ملايين العملات الورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع البنك المركزى الأسترالى في خطأ هجائي محرج على ملايين العملات الورقية فئة 50 دولارا أستراليا ولم يلتفت إلى هذه الهفوة قبل طبع وتداول هذه النقود.

واكتشف الخطأ للمرة الأولى اليوم الخميس عندما أرسل أحد مستمعي إذاعة تريبل إم صورة مكبرة للعملة فئة 50 دولارا أستراليا، مشيرا إلى خطأ في هجاء كلمة "مسؤولية" في اقتباس باللغة الإنجليزية على العملة مضيفا أن الخطأ تكرر ثلاث مرات.

وهذه الفئة النقدية هي الأكثر تداولا في أستراليا وتمثل قرابة نصف القيمة الإجمالية للعملات الورقية الأخرى المستخدمة.

وبدأ تداول هذه العملة الورقية في 18 أكتوبر 2018 وهي مزودة بخصائص جديدة لحمايتها من التزوير وخصائص حسية أيضا لمساعدة ضعاف البصر.

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وورد الخطأ الهجائي في اقتباس لإديث كوان أول امرأة تنتخب في برلمان أستراليا من عام 1921 إلى عام 1924.

وقالت متحدثة باسم بنك الاحتياطي الأسترالي في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إن البنك "على دراية بالخطأ وسيتم تصحيح الهجاء في دورة الطباعة المقبلة".

وقال البنك في أحدث تقاريره السنوية إنه أصدر 227 مليون ورقة نقدية أسترالية لعام 2017/2018 ومن بينها حوالي 184 مليون ورقة جديدة فئة 50 دولارا أستراليا.

ولم يرد البنك على أسئلة بخصوص عدد الأوراق الجديدة المتداولة بالفعل وما إذا كان سيسحبها نتيجة للخطأ الهجائي.