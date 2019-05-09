شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة بدر: تركيب 350 كشاف ليد بمشروع ابني بيتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم الانتهاء من تركيب عدد 350 كشاف إنارة ليد بمشروع ابني بيتك بقطاعات ( د – ه - ج)، وتم إنارة 150 كشافا وجار استكمال أعمال الإنارة لباقي الأعمدة بالمشروع.
وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه أثناء اللقاء مع سكان الحي الرابع بخصوص تطوير أعمدة الإنارة، وإزالة العديد من العقبات التي تواجههم، موضحاً أنه تم منح مهلة أسبوع للشركة القائمة بأعمال النظافة بالمدينة لتحسين الأداء بحي الأمل ( منطقه صبحي حسين سابقاً)، للعمل على ظهور الحي بالمظهر الحضاري الذي يليق بالمدينة.
وجاء ذلك خلال مرور رئيس الجهاز بالمدينة على أعمال النظافة، ورافقه عدد من قيادات الجهاز بإدارات التنمية والأحياء وشركة النظافة وإدارة الكهرباء والمرافق.
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