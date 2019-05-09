شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 9-5-2019 والتباين يسيطر على تعاملات نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطرت حالة من التباين على المعاملات المصرفية للبنوك فى أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع المصرفى، اليوم الخميس، الموافق 9-5-2019، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس الأربعاء.

ولم يأتى التباين اليوم فى أسعار العملات على مستوى التغيرات التى شهدتها ارتفاعا أو انخفاضا عن أمس فقط، وإنما جاء على مستوى البنوك أيضاً، إذ شهدت كل عملة على حدى اختلافا فى سعرها من بنك لآخر، مرتفعة فى عدد من البنوك ومنخفضة فى بنوك أخرى.

وفيما يلى، أسعار العملات -على رأسها سعر الدولار الأمريكى- والتى ينشرها ”الخليج 365”، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد من البنوك والمصارف العاملة فى السوق المصرفى المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى..

سعر الدولار اليوم فى مصر

تباين سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس، مسجلا فروقا من بنك لآخر، وجاء فى عدد من البنوك، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.09 جنيه للشراء

17.22 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

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سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.08 جنيه للشراء

17.18 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.10 جنيه للشراء

17.20 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر اليورو اليوم بين البنوك وبعضها، مسجلا أمام الجنيه المصرى 19.09 جنيه للشراء، و 19.24 جنيه للبيع فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

تباين سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مسجلا فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 22.18 جنيه للشراء، و 22.37 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

رغم استقراره عند سعر إغلاق أمس الأربعاء، إلا انه سجل تباينا فى سعره من بنك لآخر أمام الجنيه المصرى، ليأتى السعر الآن وفقا لتعاملات البنك الأهلى المصرى، 4.55 جنيه للشراء، و 4.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

تباين سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى التعاملات الصباحية للبنك الأهلى المصرى، سجل، 56.12 جنيه للشراء، 56.53 جنيه للبيع.