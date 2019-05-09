شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تفتح باب الحجز لـ23 قطعة أرض لإقامة محطات وقود بـ18 مدينة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قيام الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بفتح باب الحجز لـ23 قطعة أرض خدمية، لإقامة نشاط محطات وقود بمساحات تتراوح بين 1620 و11500 م2، بـ18 مدينة جديدة، وهى (القاهرة الجديدة – الشروق – طيبة الجديدة – قنا الجديدة – السادات – 15 مايو – الصالحية الجديدة – العاشر من رمضان – الشيخ زايد – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – أسوان الجديدة – بدر – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة – برج العرب الجديدة – دمياط الجديدة – أخميم الجديدة)، مشيراً إلى أنه سيتم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي بمقار أجهزة المدن المطروحة بها، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 20/5/2019.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية إنه يتم البيع للأفراد، والشركات القائمة، ويتم سداد جدية الحجز بواقع 10 % من قيمة الأرض، ويتم استكمال سداد ثمن الأرض بالكامل بشيك معتمد (مقبول الدفع – مصرفى) بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية - 0.5 % مجلس الأمناء) خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة على التخصيص.

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وأضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية أنه فى حالة التزاحم على قطعة أرض واحدة، يتم المفاضلة بين المتزاحمين طبقاً لأعلى سعر يُقدم منهم من خلال التزايد فيما بينهم، وتلتزم الشركة، أو الفرد المخصص له الأرض بالاشترطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ويتم الطرح طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 وأحكام اللائحة العقارية، ويتم تقديم العروض ابتداءً من يوم الأحد الموافق 23/6/2019 وحتى يوم الخميس الموافق 27/6/2019 بمقر جهاز المدينة المختص، مشيراً إلى أن الخرائط الخاصة بمواقع قطع الأراضي المطروحة ستكون متاحة على الموقع الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وللاستفسارات يتم مراجعة إدارة المشروعات بالجهاز المختص.