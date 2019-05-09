شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 5 قطاعات.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.72% خاسرا عدد 44.570 نقطة ليصل إلى مستوى 5808.54 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.84% خاسراً 53.340 نقطة ليصل إلى مستوى 6313.77 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.79% خاسراً 38.310 نقطة ليصل إلى مستوى 4817.72 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 25.7 مليون سهم بقيمة 7 مليون دينار كويتى عبر 957 صفقة.
وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.10%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20%، ثم الاتصالات بنسبة 0.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.01،%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.19%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.05%.
وجاء سهم "الخليجى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.65%، تليه يونيكاب بنسبة 4.96%، ثم تنظيف بنسبة 4.67%، فيما تصدر سهم "أسمنت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم كفيك بنسبة 7.50%، ثم العيد بنسبة 4.56%
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