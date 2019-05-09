وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قرض ميسر من الصين الشعبية بقيمة 4 مليارات و604 ملايين يوان صيني، ضمن الاتفاق الموقع في أول سبتمبر الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم، تفاصيل القرار المعتمد من مجلس النواب بجلسة 15 يناير الماضي، وحمل قرار الرئيس رقم 496 لسنة 2018، وجاءت تفاصيل القرار كالتالي:

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كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعتمد قرضا من الصين بـ4 مليارات و604 ملايين يوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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