حظر استخدام كروت الموظفين للسداد الإلكترونى نيابة عن المواطنين

كتب - أحمد يعقوب

أعلنت وزارة المالية، عن تشكيل فرق عمل للدعم الفنى، لحل وإزالة أية معوقات تواجه الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وذلك خلال تطبيقها لمنظومة المدفوعات المالية الحكومية الإلكترونية. وأصدرت وزارة المالية، تعليمات مشددة بضرورة تواجد هذه الفرق المتخصصة فى آليات التحصيل والدفع الإلكترونى لمتابعة سير العمل بشأن التحصيل الإلكترونى لمستحقات الدولة للمبالغ التى تزيد قيمتها عن 500 جنيه، فى حالة الرسوم و5 آلاف جنيه فى حالة سداد ضرائب أو...

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