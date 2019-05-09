تعرف على مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة أكتوبر

كتب أحمد حسن



يستعد جهاز مدينة 6 أكتوبر، لتسليم أراضى الإسكان الاجتماعى، الخاصة بالقرعات السابقة.



من جانبه قال المهندس شريفالشربينى، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، أن عملية التسليم تبدأ من يوم الأحد الموافق 28 يوليو، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 12/11/2019.

وأضاف أن الأراضى المقرر تسليمها تقع بمنطقة شمال طريق الواحات جنوب الأحياء السكنية مسلسل رقم (1 – 2 – 3)، والمخصصة بالقرعة العلنية بتاريخ 10/8/2016.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم القطع بمنطقة شمال طريق الواحات، مسلسل (1)، من 1: 20، ​ يوم الأحد...