شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له هذا العام أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده الثامنة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 20 من كانون الأول/ديسمبر أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطون.

في تمام الساعة 06:28 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.20% إلى مستويات 109.88 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 110.10، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له منذ 25 من آذار/مارس الماضي عند 109.83 وذلك حينما اختبر الزوج الأدنى له منذ الثامن من شباط/فبراير الماضي، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 110.11.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة ثقة المستهلكين والتي أوضحت انخفاضاً إلى ما قيمته 40.4 مقابل 40.5 في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس، إلا أن القراءة الحالية تعد أعلى من التوقعات عند 40.3، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن بيانات متوسط الدخل والإنفاق الأسري لشهر آذار/مارس بالإضافة إلى أصدر بنك الياباني تقرير ملخص الآراء.

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على الصعيد الأخر، من المرتقب أن يلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 2.2%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.4%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في الرابع من أيار/مايو الجاري.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 51.4$ مليار مقابل 49.4$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.2% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.