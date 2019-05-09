شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.04% إلى مستويات 1.1196 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1192، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1199، بينما حقق الأدنى له عند 1.1186.

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هذا ومن المرتقب أن يلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 2.2%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.4%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 51.4$ مليار مقابل 49.4$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.2% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.