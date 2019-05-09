شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في سبعة أشهر مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والأنظار على المفاوضات التجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستورد للنفط في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم 15 حزيران/يونيو 0.55% لتتداول عند مستويات 61.65$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.02$ للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسلم 15 تموز/يوليو 0.56% لتتداول عند 69.85$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 70.23$ للبرميل، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 97.61 مقارنة بالافتتاحية عند 97.58.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة، الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر بيانات الإدارة العامة للجمارك للصين ارتفاع واردات بكين من النفط خلال نيسان/أبريل الماضي لمستوى قياسي جديد إلى نحو 10.64 مليون برميل يومياً بارتفاع 1.38 مليون برميل يومياً عن وارداتها النفطية في آذار/مارس، وبذلك بلغ متوسط واردات الصين النفطية نحو 10.03 مليون برميل يومياً خلال الأربعة أشهر الأولى نم هذا العام بزيادة 8.9% عن نفس الفترة من العام السابق.

وفي نفس السياق، فقد أفادت بيانات الإدارة العامة للجمارك للصين ارتفاع واردات الصين من النفط الخام الإيراني إلى 800 ألف برميل يومياً والذي يعد أعلى مستوى لها منذ آب/أغسطس الماضي، وقد إرجاء بعض المحللين الزيادة الأخيرة في واردات الصين من النفط الإيراني لتعجيل المشترين الصينيين لوصول شحنات النفط الإيرانية قبل انقضاء أجل الإعفاءات الأمريكية من العقوبات الاقتصادية على قطاع النفط الإيراني.

ويذكر أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب في نهاية الشهر الماضي أنه لن تتم تمديد الإعفاءات من تطبيق العقوبات الاقتصادية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بعد الثاني من أيار/مايو، ونوه أيضا في مطلع الشهر أن بلاده ستضمن وفرة المعروض النفطي بالأسواق، وذلك مع تطرقه لكون المباحثات التجارية الأمريكية الصيني لن تتأثر بقرار واشنطون بإنهاء الإعفاءات والتي كانت بكين تتمتع بها في الستة أشهر الماضية.

على الصعيد الأخر، من المرتقب أن يلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 2.2%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.4%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في الرابع من أيار/مايو الجاري.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 51.4$ مليار مقابل 49.4$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.2% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.

بخلاف ذلك، فقد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط بالأمس عجز 4.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من هذا الشهر مقابل فائض 9.9 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1.1 مليون برميل، ولنشهد تراجع المخزونات إلى 466.6 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 0.6 مليون برميل، لتظل المخزونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 0.2 مليون برميل، لتعد المخزونات 5% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

وفي سياق أخر، تترقب الأسواق حالياً لتطورات ملف المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم بالتزامن مع توجه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون في وقت لاحق اليوم لإجراء محدثات تجارية اليوم وغداً الجمعة مع كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر اللذان كنا على رأس الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بكين الأسبوع الماضي.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن حديثه في اجتماع حشد له في ولاية فلوريدا "بالمناسبة، ترون التعريفات التي نقوم بها؟ لأنهم خرقوا الصفقة. لقد خرقوا الصفقة"، مضيفاً "أنهم يسافرون لنا، نائب رئيس الوزراء غداً يسافر لنا – رجل طيب – لكنهم خرقوا الصفقة. لا يمكنهم فعل ذلك، لذلك فهم سيدفعون".

وفي نفس السياق، فقد غرد الرئيس الأمريكي ترامب على حسابه الرسمي على تويتر بأن الوفد التفاوضي الصيني وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو، أبلغوا البيت الأبيض بأنهم قادمون إلى الولايات المتحدة لإبرام الاتفاق التجاري بين البلدين، موضحاً أنه يترقب لما ستسفر عنه تلك المفاوضات، ومضيفاً أنه سعيد جداً بأكثر من 100$ مليار سنوياً تحصل عليها الحكومة الأمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية.

كما نوه الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب في تغريده أخرى أنه سيكون راضياً باستمرار التعريفات الجمركي على الواردات الصينية، معرباً عن كون الصين ستكون مخطئة إن ظنت أنها ستفاوض على اتفاق تجاري مع إدارة أمريكية بقيادة الحزب الديمقراطي في المستقبل، مضيفاً أن انسحاب الصين يعكس رغبتها في إرجاء التفاوض على اتفاق تجاري في المستقبل مع الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد يوم الأحد الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25% بحلول غداً الجمعة، موضحاً أنه لنحو تسعة أشهر يتم دفع رسوم جمركية 25% على سلع تقدر بنحو 50$ مليار، ورسوم جمركية 10% على سلع تقدر بنحو 200$ مليار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

كما هدد أيضا الرئيس الأمريكي ترامب خلال الآونة الأخيرة بفرض تعريفة 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً"، وجاء ذلك قبل تغريده أخرى له في وقت سابق من هذا الأسبوع أفاد من خلالها أن بلاده خسرت الكثير في التجارة مع البلدان، وأن تلك الخسائر تقدر ما بين 600$ إلى 800$ مليار سنوياً، ومع الصين الخسائر تقدر بنحو 500$ مليار، مضيفاً أنه لن يتم تقبل المزيد من الخسائر.

ويذكر أن الممثل التجاري الأمريكي لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي منوتشين أعربوا يوم الاثنين الماضي عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتهايزر آنذاك لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وفي المقابل، أفادت وزارة التجارة الصينية في تعليقها على التهديدات الأمريكية بزيادة التعريفات الجمركية على السلع والبضائع الصينية التي يتم تصديرها للولايات المتحدة، بأنه سيتم اتخاذ التدابير المضادة اللازمة في حالة إقرار المزيد من التعريفات الجمركية وسط الإشارة لكون تصعيد النزاع التجاري لن يكون في صالح أياً من البلدين، وأعرب الوزارة عن أسفها من قرار الإدارة الأمريكية برفع التعريفات الجمركية من 10% إلى 25%.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع اثنان منصة إلى إجمالي 807 منصة خلال الأسبوع المنقضي في الثالث من أيار/مايو الجاري، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط شهد مؤخراً ارتفاعاً لمستوى قياسي جديد والذي يعد الأعلى له على الإطلاق عند 12.3 مليون برميل يومياً.