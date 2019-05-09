شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأعلى له منذ مطلع الشهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو الجاري أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في واشنطون.

في تمام الساعة 02:35 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% إلى مستويات 0.6973 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6988، بعد أن حقق الزوج الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6967، بينما حقق الأعلى له عند 0.6995.

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هذا ومن المرتقب أن يلقي محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الكلمة الافتتاحية لمؤتمر بحوث التنمية المجتمعية لنظام الاحتياطي الفيدرالي، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.6% في آذار/مارس الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 2.2%.

وفي نفس السياق، فقد تعكس القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3% في آذار/مارس، بينما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.5% مقابل 2.4%، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 15 ألف طلب إلى 215 ألف طلب خلال الأسبوع المنقضي في الرابع من هذا الشهر.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 51.4$ مليار مقابل 49.4$ مليار في شباط/فبراير الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح الثبات عند مستويات الصفر دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية لشهر آذار/مارس ومقابل 0.2% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير.