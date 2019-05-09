شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل الجلسة في مجملها سلبية والأنظار على جولة أخيرة من المفاوضات التجارية في واشنطون والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية والصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بأكثر من الواحد بالمائة اليوم الخميس، بينما تغلبت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية على الاتجاه الهبوطي مع عكسهم استقرار إيجابي.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن بيانات التضخم والتي أوضحت تسارع نمو الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً لتطورات ملف المفاوضات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم بالتزامن مع توجه نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو على رأس وفداً صينياً إلى واشنطون في وقت لاحق اليوم لإجراء محدثات تجارية اليوم وغداً الجمعة مع كل من وزير الخزانة ستيفن منوشين والممثل التجاري روبرت لايتهايزر اللذان كانا على رأس الوفد التجاري الأمريكي الذي زار بكين الأسبوع الماضي.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن حديثه في اجتماع حشد له في ولاية فلوريدا "بالمناسبة، ترون التعريفات التي نقوم بها؟ لأنهم خرقوا الصفقة. لقد خرقوا الصفقة"، مضيفاً "أنهم يسافرون لنا، نائب رئيس الوزراء غداً يسافر لنا – رجل طيب – لكنهم خرقوا الصفقة. لا يمكنهم فعل ذلك، لذلك فهم سيدفعون".

وفي نفس السياق، فقد غرد الرئيس الأمريكي ترامب على حسابه الرسمي على تويتر بأن الوفد التفاوضي الصيني وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو، أبلغوا البيت الأبيض بأنهم قادمون إلى الولايات المتحدة لإبرام الاتفاق التجاري بين البلدين، موضحاً أنه يترقب لما ستسفر عنه تلك المفاوضات، ومضيفاً أنه سعيد جداً بأكثر من 100$ مليار سنوياً تحصل عليها الحكومة الأمريكية من الرسوم الجمركية الإضافية.

كما نوه الرئيس الأمريكي الجمهوري ترامب في تغريده أخرى أنه سيكون راضياً باستمرار التعريفات الجمركي على الواردات الصينية، معرباً عن كون الصين ستكون مخطئة إن ظنت أنها ستفاوض على اتفاق تجاري مع إدارة أمريكية بقيادة الحزب الديمقراطي في المستقبل، مضيفاً أن انسحاب الصين يعكس رغبتها في إرجاء التفاوض على اتفاق تجاري في المستقبل مع الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد يوم الأحد الماضي برفع التعريفات الجمركية على سلع وبضائع صينية واردة لبلاده تقدر بنحو 200$ مليار من 10% إلى 25% بحلول غداً الجمعة، موضحاً أنه لنحو تسعة أشهر يتم دفع رسوم جمركية 25% على سلع تقدر بنحو 50$ مليار، ورسوم جمركية 10% على سلع تقدر بنحو 200$ مليار، مما ساهم في دعم الاقتصاد الأمريكي.

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كما هدد أيضا الرئيس الأمريكي ترامب خلال الآونة الأخيرة بفرض تعريفة 25% على سلع صينية أخرى تقدر بنحو 325$ مليار "قريباً"، وجاء ذلك قبل تغريده أخرى له في وقت سابق من هذا الأسبوع أفاد من خلالها أن بلاده خسرت الكثير في التجارة مع البلدان، وأن تلك الخسائر تقدر ما بين 600$ إلى 800$ مليار سنوياً، ومع الصين الخسائر تقدر بنحو 500$ مليار، مضيفاً أنه لن يتم تقبل المزيد من الخسائر.

ويذكر أن الممثل التجاري الأمريكي لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي منوتشين أعربوا يوم الاثنين الماضي عن كون الصين تراجعت عن الاتفاقات السابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، ونوه كبير المفوضين التجاريين للولايات المتحدة لايتهايزر آنذاك لكون واشنطون ستزيد التعريفات على بضائع صينية واردة لأمريكا من 10% إلى 25% بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وفي المقابل، أفادت وزارة التجارة الصينية في تعليقها على التهديدات الأمريكية بزيادة التعريفات الجمركية على السلع والبضائع الصينية التي يتم تصديرها للولايات المتحدة، بأنه سيتم اتخاذ التدابير المضادة اللازمة في حالة إقرار المزيد من التعريفات الجمركية وسط الإشارة لكون تصعيد النزاع التجاري لن يكون في صالح أياً من البلدين، وأعرب الوزارة عن أسفها من قرار الإدارة الأمريكية برفع التعريفات الجمركية من 10% إلى 25%.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 1.48% ليخسر 23.31 نقطة ويصل إلى المستوى 1,549.02، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 1.25% ليخسر هو الأخر 269.50 نقطة ويصل إلى المستوى 21,333.09.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.43% ليخسر 52.62 نقطة ويصل إلى المستوى 3,614.84، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.04% ليخسر هو الأخر 29.99 نقطة ويصل إلى المستوى 2,863.77.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.52% ليخسر 441.08 نقطة ويصل إلى المستوى 28,562.12، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.24% ليخسر هو الأخر 26.80 نقطة ويصل إلى المستوى 2,141.21.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.14% ليربح 14.41 نقطة ويصل إلى المستوى 10,077.46، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.29% ليربح هو الأخر 17.96 نقطة ويصل إلى المستوى 6,287.10.