شكرا لقرائتكم خبر عن تسارع نمو الضغوط التضخمية في الصين خلال نيسان/أبريل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الصيني بيانات التضخم والتي أوضحت تسارع نمو الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى نسبة 2.5% مقابل 2.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تسارع النمو إلى نسبة 0.9% مقابل 0.4% في القراءة السنوية السابقة لشهر آذار/مارس، متفوقة على التوقعات عند 0.6%.

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